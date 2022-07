Pagelle Napoli-Perugia, Top & Flop: Kvaratskhelia imprendibile, Politano re delle serpentine. Mario Rui guerriero, Lozano 'pasticcione'

Ritiro Napoli Dimaro 2022 / Napoli-Perugia è la seconda uscita ufficiale stagionale della squadra 2022/23 di mister Luciano Spalletti, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Perugia Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Khvicha Kvaratskhelia : parte a mille all'ora, giocando un inizio primo tempo pazzesco. Diventa di fatto imprendibile e sblocca subito il match: va in rete al 5' con un golazo. Kvara ha infatti impressionato anche per il coinvolgimento nella manovra: quando diventa sterile, viene dentro al campo a prender palla, scambiare e trovare nuove soluzioni. Proprio in un momento del genere, ha scambiato e ricevuto palla da Fabian Ruiz , poi l'uno-due micidiale con Osimhen : il nigeriano ha ricevuto palla dal georgiano e con uno scavino l'ha servito in area. Accelerazione di Khvicha , che è scattato in area bruciando tutti, se l'è sistemata col ginocchio sinistro e ha calciato forte e preciso sul secondo palo di destro. Finale di primo tempo in ombra, ma prima ha costretto Onishchenko al cartellino giallo : dopo averlo puntato a campo aperto, con un doppio passo lo salta in dribbling e scatta. Il numero 7 del Perugia allora, per fermare il georgiano lanciato verso la porta, gli ha sferrato un calcione, abbattendolo.



: batte tutto lui oggi, il terzino portoghese ha il compito di occuparsi di tutti i piazzati, sia calci d'angolo che punizioni. Acclamato dai tifosi, gioca e si esalta nello scambio nello stretto con e nel primo tempo. Per lui, anche un per il gol di al 36': batte il corner preciso, teso e potente, con il centrocampista che di testa centra la porta, un difensore ribatte e sulla ribattuta segna. Nel secondo tempo non si risparmia e si fa vedere lungo tutta la fascia, fra fase difensiva e appoggi in attacco agli esterni alti. Bravo ad uscire nello stretto nella costruzione bassa, all'11' con una sventagliata da una fascia all'altra serve in area. Bellissimo anche il filtrante per al 18’: potente e preciso il passaggio, apre il campo e trova nello spazio fra i difensori lo spagnolo che è libero di calciare (parata di ). Poi, al 57' recupera un pallone a centrocampo, evitando il contropiede, e i tifosi si scatenano: applausi e cori per lui. Belli anche i due cross tesi al 75' per , ma sono bravi i due centrali del ad anticipare la punta e chiudere in corner, evitando il peggio. Nota divertente: pioggia di applausi al 67', quando vede il portiere del fuori dai pali e calcia da centrocampo, costringendo ad una lunga rincorsa all'indietro per evitare il gol. . Matteo Politano: ancora una volta a rete, subentrando nella ripresa a Lozano. Molto meglio del messicano per le azioni pericolose create. La prima occasione è il gol del 3-1: al 53' si infila in mezzo a due difensori, con una serpentina dopo l’uno-due con Petagna; è rapido a gettarsi in area di rigore senza perdere il pallone in mezzo a due avversari e a battere il portiere. Poco dopo si crea un’occasione dal nulla al 58’ lanciandosi sul fondo dopo l’uno-due con Demme, calcia al volo ma è troppo defilato. Bella l’azione con Demme, col dentro-fuori con cui si è liberato dell'avversario. All'82' parte dalla trequarti a destra, ne salta 5 con finte e accelerazioni improvvise e va a calciare col mancino quasi dalla fascia opposta. Percussione incredibile che strappa applausi. Si ripete all'84' con un'altra percussione, dopo aver saltato due uomini però viene fermato all'ingresso dell'area di rigore. Il re delle serpentine.

Nota di merito anche per Juan Jesus: gioca 77' e alla prima uscita stagionale mostra subito un'ottima tenuta fisica. Bravo a marcare gli avversari, a far partire la manovra ma soprattutto a chiudere in anticipo e in velocità gli uno contro uno che si sono creati soprattutto nella ripresa. Da sottolineare anche la gara di Petagna che si è mosso meglio rispetto alla gara con l'Anaune: più rapido e coinvolto nella manovra, scatta bene al 90' in profondità, si conquista e trasforma pregevolmente un calcio di rigore.

Buone anche le prestazioni di Fabian, Lobotka-Demme in impostazione e Di Lorenzo (in campo tutto il match).

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

Hirving Lozano : sicuramente più coinvolto nelle azioni offensive nei 45' giocati, ma sono davvero troppe le imprecisioni fra passaggi e cross . Gli errori dell'esterno destro rendono vane molte situazioni offensive interessanti del primo tempo: alla prima occasione del match, infatti, al 2' sbaglia il servizio in area per Osimhen , con un passaggio in area che non trova la punta. Fa la stessa cosa al 29’: punta il terzino e crossa forte in area, ma senza guardare la posizione di Osimhen : palla che attraversa l’area, troppo indietro rispetto all'area piccola. Doppio errore poco dopo, al 30': manovra a destra, Hirving crossa alto ma il passaggio è impreciso e non trova azzurri in area di rigore. Pochi secondi dopo, con un altro appoggio sbagliato dietro a Di Lorenzo innesca il contropiede del Perugia . Poco dopo, al 33', tenta il cross su sviluppi di una punizione battuta da Mario Rui ma colpisce un avversario, guadagnando solo calcio d’angolo. Troppo morbido e cross sbagliati anche al 36' e 43', col passaggio alto ribattuto dal difensore centrale. Infine, sul finale di primo tempo, è il 46' quando il Napoli costruisce bene a destra, i compagni lo servono in profondità sulla fascia ma se la allunga troppo e finisce sul fondo. Pasticcione.



ed : da loro ci si aspetta sempre qualcosa in più. A differenza di che nel primo tempo hanno illuminato la manovra con inserimenti e filtranti, il polacco e il macedone non si accendono mai. Alessandro Zanoli: non è un vero e proprio flop perché sulla fascia destra si muove sempre molto bene. Affonda e dà supporto agli esterni. Ma in occasione del 3-1 è stato impreciso e posizionato male: scivola in area per salvare la situazione, ma la palla finisce tra i piedi di Melchiorri che deve solo spingerla in rete. Errore di Zanoli che entra sì in scivolata per evitare il peggio, ma è posizionato male col corpo e il suo intervento fa sì che lasci il pallone al centro area.

