Oggi l'allenamento del Napoli a Castel di Sangro in diretta video su CalcioNapoli24

SSC Napoli a Castel di Sangro, inizia oggi il ritiro del Napoli in Abruzzo. Dopo essere stati quasi due settimane in Val di Sole, a Dimaro, anche quest'anno la squadra torna a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto 2022, per completare la preparazione atletica pre-campionato in vista della prossima stagione. In giornata è atteso anche l'arrivo del nuovo acquisto Kim Min-Jae e le prime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis dopo mesi di silenzio.

Oggi alle ore 17:30 primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, in diretta su CalcioNapoli24. Continua a leggere e scopri dove vederlo.

Allenamento Napoli in diretta da Castel di Sangro

Gli inviati di CalcioNapoli24 sono già a Castel di Sangro per raccontarvi in diretta tutto ciò che accade nel ritiro del Napoli in Abruzzo. Oggi pomeriggio è previsto il primo allenamento della squadra agli ordini di Luciano Spalletti dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e naturalmente ve lo mostreremo in diretta video.

La SSC Napoli ha consentito le riprese televisive e dunque se stai cercando dove vedere l'allenamento del Napoli in diretta, sei nel posto giusto. Ecco dove vederlo Live: