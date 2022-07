Napoli-Perugia, ingente dispiegamento di forze dell'ordine allo stadio a Dimaro | VIDEO CN24

Manca poco al fischio d'inizio dell'amichevole tra Napoli e Perugia a Dimaro. Si temono scontri tra le tifoserie azzurre e umbre, ecco perché ci sarà un forte dispiegamento di forze dell'ordine nei pressi del campo di Carciato.

Tra ultras di Napoli e Perugia esiste una storica rivalità che si è già manifestata con violenti scontri due anni fa, in occasione della partita di Coppa Italia. Oggi a Dimaro arriveranno circa un centinaio di tifosi perugini ed è per questo che decine di camionette della Polizia sono arrivate allo stadio per garantire l'ordine pubblico.

Ecco le immagini in diretta da Dimaro: