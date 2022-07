Napoli-Perugia, cori dei napoletani contro Aleandro Rosi: sputò a Lavezzi nel 2011

Napoli Perugia Live. Nel secondo tempo dell'amichevole Napoli-Perugia a Dimaro è entrato in campo anche Aleandro Rosi, vecchia conoscenza della Serie A. Difensore classe '87, prodotto del vivaio della Roma, a Napoli lo ricordiamo per lo sputo ad Ezequiel Lavazzi in un Roma-Napoli 0-2 del 2011, che costò ad entrambi 3 giornate di squalifica.

Lo stesso Rosi, in Crotone-Napoli del 2016, provocò i napoletani nel settore ospiti dopo un gol.

Lavezzi e Rosi, sputo

I tifosi napoletani presenti sugli spalti di Carciato se la sono legata al dito ed hanno imbeccato ripetutamente Rosi con cori e insulti dagli spalti contro il giocatore del Perugia.