Napoli-Espanyol, Adam Ounas presente in tribuna coperta si concede ad un gradito fuori programma coi tifosi azzurri all’intervallo. L’algerino ha infatti firmato autografi e scattato foto per circa 5 minuti, invitato dalla security del Napol a tornare al suo posto ricordandogli che la gara stava per ricominciare. Ounas ha però voluto accontentare tutti, gran bel gesto per lui. Clicca su play per guardare le immagini: