Napoli-Cremonese, Top & Flop: Verdi, due piedi da tenersi stretti! Frittata Meret, Younes-Insigne solito show! Ombra Mertens, annaspa Chiriches

Napoli-Cremonese, la terza amichevole ufficiale stagionale della squadra 2019/20 di CarloAncelotti, ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Termina 3-3 la sfida sul campo di Dimaro-Folgarida. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi test estivi, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno. Per questo motivo, ecco i Top & Flop di Napoli-Cremonese.

TOP

Simone Verdi non è più una sorpresa di questo ritiro, è certamente fra gli azzurri che hanno maggiormente brillato nelle tre amichevoli di Dimaro. Dopo la doppietta al Feralpisalò , gol e assist ai danni della Cremonese e tante ottime giocate. I piedi buoni ce li ha (ben due!) e si vede, la professionalità e la voglia di spaccare il mondo pure. Entra al 45' e subito incide nel match: prima col gol al 54', poi con l'assist del 3-2 al 70'. Simone fa 2-2 su corner di Insigne a cercare l'ex Bologna al limite dell'area: Verdi controlla e calcia di sinistro, conclusione insidiosa che batte il portiere. Sedici minuti dopo, sempre di sinistro, scucchiaia in area per il 2-1 di Amin Younes . All'89' sfiora anche il 4-3 dopo un velo per Mario Rui e la sponda di Tutino , con l'attaccante che calcia a colpo sicuro ma Ravaglia se la cava respingendo di piede. Si dispera Simone, buttando a terra un tabellone. Insomma, due piedi da tenersi stretti.

Tante buone giocate e grinta anche da parte di Mario Rui, che gioca la seconda metà di gara con cattiveria agonistica, ottima tecnica e buona forma fisica rispetto al primo tempo di Faouzi Ghoulam.

FLOP

Vlad Chiriches annaspa e ritarda nelle occasioni chiave della Cremonese . Ne gioca solo 45 di minuti. Sul primo gol non copre bene in marcatura sugli sviluppi del corner e, fra i tanti tocchi in area, rovinosamente la sfiora anche lui prima che la sfera finisca alle spalle di Meret . Troppo fermi sul calcio d'angolo sia il rumeno che Manolas . Sulla seconda rete dei lombardi, poi, ritarda nella chiusura su Arini : Castagnetti triangola con Boultam , Manolas chiude il raggio di tiro e il 4 della Cremonese serve Arini al suo fianco in area. Qui, troppo smarcato l'8 dei blu: Chiriches troppo distante dal marcatore, così come Gaetano , e quando prova a recuperare è ormai troppo tardi. Succede lo stesso al 45', con Chiriches - Gaetano in ritardo nella marcatura in area: fortuna che Palombi concluda alto sopra la traversa. Unico guizzo, con una buona conclusione, arriva al 15' dalla lunga distanza: costringe Agazzi a deviare in corner.

