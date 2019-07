Probabili formazioni Napoli-Cremonese: prima da titolare per Milik, che chance per Idasiak! 3-5-2 per Rastelli

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Napoli-Cremone, probabili formazioni. Mancano poche ore alla terza e ultima amichevole del ritiro della stagione 2019/20 del Napoli di Carlo Ancelotti, che alle ore 17.30 affronta la Cremonese. SSC Napoli-Cremonese è infatti la terza sfida dopo Napoli-Benevento terminata 1-2 e Napoli-Feralpisalò terminata 5-0. Si è appena conclusa la seduta mattutina sul campo di Carciato, quella che potremmo definire la rifinitura prima della terza amichevole.

Napoli-Cremonese, probabili formazioni

Solo palestra per Orestis Karnezis che non prenderà parte al match, nessuna indicazione da Carlo Ancelotti sulla formazione nell'allenamento mattutino: sì perchè non si è trattata di una vera e propria rifinitura al campo di Carciato, il tecnico di Reggiolo ha fatto solo esercitazioni su piazzati, su cross con gli esterni, sul disturbo degli ostacoli e infine ha fatto scatenare gli azzurri su punizioni dal limite. Ma la formazione è presto fatta: difficile che Alex Meret, da pochi giorni a Dimaro, parta titolare, per questo motivo è pronto per la chance da titolare Idasiak dopo un ritiro da assoluto protagonista. Sull'out destro ancora staffetta Di Lorenzo-Malcuit, con Manolas, Maksimovic e Ghoulam dall'inizio.

Ritorna titolare Faouzi dopo aver saltato il Feralpisalò, a centrocampo confermatissima la coppia Zielinski-Gaetano. Mancano di fatto in rosa altri centrocampisti, mentre davanti c'è grande abbondanza. Prima da titolare per Arkadiusz Milik, che sarà il perno dell'attacco. Con Lorenzo Insigne e Josè Maria Callejon sulla trequarti, in tre si giocano un posto nel 4-2-3-1: Dries Mertens appare favorito su Amin Younes e Simone Verdi.

Probabili formazioni Napoli-Cremonese, previsto Milik titolare

Per la squadra di Massimo Rastelli, 3-5-2 col dubbio in porta: si giocano un posto Ravaglia e Agazzi. Ballottaggio anche per Migliore e Renzetti, difficile vedere dal 1' il nuovo acquisto Francesco Deli dalle informazioni raccolte dai colleghi di Cremona. Davanti la coppia Palombi - Piccolo guidano l'attacco contro Carlo Ancelotti.

Le probabili di Napoli - Cremonese:

Napoli (4-2-3-1) : Idasiak, Di Lorenzo (Malcuit), Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Gaetano; Callejon, Younes (Mertens), Insigne; Milik.

: Idasiak, Di Lorenzo (Malcuit), Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Gaetano; Callejon, Younes (Mertens), Insigne; Milik. Cremonese (3-5-2): Ravaglia (Agazzi); Caracciolo, Terranova, Claiton; Mogos, Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore (Renzetti); Palombi, Piccolo.

di Manuel Guardasole

RIPRODUZIONE RISERVATA ©