Napoli-Cremonese 3-3, gol e highlights: esordio di Elmas, Soddimo da centrocampo costringe a Meret all'autogol

Highlights - Napoli-Cremonese risultato 3-3, gol di Insigne, Verdi e Younes per il Napoli. La Sintesi e il risultato Napoli Cremonese 3-3 su Calcionapoli24. La terza amichevole del Napoli termina con un pari per gli azzurri che non hanno giocato in maniera brillante. La gara si è disputata allo stadio di Carciato di Dimaro alle ore 17:30.

Risultato Napoli oggi - Qui la sintesi Napol Cremonese 3-3 giocata allo stadio Carciato di Dimaro. I video delle azioni salienti con i gol di Napoli Cremonese, seconda amichevole stagionale per la SSC Napoli. Partita giocata dalla squadra di Carlo Ancelotti e terminata con un pari. 1-2 termina il primo tempo a sorpresa a favore della Cremonese, nella ripresa il Napoli reagisce e ribalta 3-2, poi l'eurogol da dietro la metà campo di Soddimo che costringe a Meret all'autogol. Esordio assoluto per Elmas.

