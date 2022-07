DIMARO FOLGARIDA - Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Anaune Val di Non, prima amichevole del ritiro estivo della SSC Napoli. Allo stadio comunale di Carciato i tifosi si sono già posizionati sui gradoni dell'impianto sportivo. Per l'appuntamento i biglietti venduti sono 715: non c'è, dunque, il sold out visto che la capienza massima è pari circa a 1000 spettatori.