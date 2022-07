Napoli 2022, stasera la presentazione ufficiale a Dimaro: diretta video su CalcioNapoli24!

Notizie Napoli oggi. Siamo giunti quasi al termine del ritiro SSC Napoli a Dimaro in Val di Sole, martedì la squadra ripartirà alla volta di Castel Volturno prima di dirigersi a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove si terrà la seconda parte della preparazione atletica pre-campionato.

Per l'ultimo weekend di ritiro in Trentino, però, sono accorsi migliaia di tifosi e questa sera in Piazza Madonna della Pace a Dimaro è prevista la presentazione ufficiale della SSC Napoli 2022-2023. Domani invece l'amichevole Napoli-Perugia.

Seguila in diretta su CalcioNapoli24! Scorri l'articolo e scopri dove vederla.

SSC Napoli, stasera la presentazione ufficiale

La presentazione ufficiale del Napoli si svolgerà così. Dalle ore 21:15 ci si riunirà in piazza per attendere tutti i calciatori del Napoli, che saranno presentati uno ad uno sul palco e parteciperanno alla festa insieme ai tifosi napoletani in ritiro. Per l'occasione sarà a Dimaro anche Daniele "Decibel" Bellini, speaker ufficiale dello stadio Diego Armando Maradona, che farà da maestro di cerimonie e deejay.

La serata prevede un Dj Set e un incontro tra calciatori SSC Napoli e tifosi, che saranno gli uni di fronte agli altri, per festeggiare insieme e avviare così la stagione calcistica che inizierà ad agosto.

Anche se la campagna acquisti non è ancora cominciata, saliranno sul palco tutti i calciatori del Napoli che compongono la rosa attuale, compresi i nuovi acquisti Kvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. In passato la presentazione della squadra era anche l'occasione per sfoggiare le nuove maglie del Napoli, tuttavia ad oggi non ci sono notizie ufficiali sulla nuova maglia Napoli 2023 e - a meno di sorprese dell'ultima ora - i calciatori indosseranno le divise della scorsa stagione. Stesso discorso vale per la campagna abbonamenti dello stadio Maradona 2022 2023.

Presentazione Napoli: Dove vederla in diretta

Se non sei in ritiro, ma vuoi comunque assistere alla presentazione ufficiale del Napoli a Dimaro, c'è una bella notizia. Puoi seguire la presentazione Napoli in diretta su CalcioNapoli24, grazie alla nostra squadra di inviati in Val di Sole, come sempre assistita dallo youtubber Shaleboom.

Se ti stai chiedendo dove vedere la presentazione Napoli, ecco dunque i canali dove seguirla LIVE: