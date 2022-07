Dimaro: altri 4 giocatori sono arrivati in ritiro, Meret e Zielinski sono già al campo di Carciato

Napoli - Ritiro Napoli a Dimaro: sono arrivati altri quattro calciatori azzurri al ritiro estivo, sono già sul campo di Carciato Meret e Zielinski, mentre Ounas e Anguissa sono arrivati in ritiro ma non sono ancora presenti al campo. In questo momenti, gli altri due giocatori, sono a Bolzano e nelle prossime ore raggiungeranno il resto dei compagni.