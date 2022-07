Mario Rui sommerso dall’affetto dei tifosi, enorme bagno di folla a Castel di Sangro | VIDEO CN24

CASTEL DI SANGRO - Sessione d'autografi e di foto per Mario Rui con quasi un centinaio di tifosi che hanno raggiunto Piazza del Plebiscito per vedere da vicino il terzino portoghese e riuscire a strappare un selfie con lui. Tantissima disponibilità da parte di Mario Rui, che ha fatto sì che tutti coloro i quali erano giunti sul posto mettendosi in fila e attendendo sotto il sole cocente delle ore 14 potessero scattare una foto con lui. Tanti sorrisi, risate e clima molto disteso. Insomma, davvero delle belle immagini. Clicca su play per vedere il video.