Mario Rui ai tifosi: "Gioco io o Olivera? Basta che vince il Napoli! Su Koulibaly..." | VIDEO CN24

Mario Rui è uno dei calciatori più acclamati nel ritiro del Napoli a Dimaro. Il terzino portoghese è stato letteralmente sommerso dall'amore dei tifosi napoletani e oggi, dopo l'allenamento mattutino, si è recato all'esterno del campo di Carciato per concedersi proprio ai suoi tifosi: tantissimi autografi, selfie e foto ricordo con centinaia di supporters giunti in Val di Sole per sostenere la squadra.

Tra i calciatori che hanno fatto la loro passerella tra i tifosi, però, va sottolineato che Mario Rui è stato senza ombra di dubbio quello più disponibile e caloroso. Il calciatore si è concesso a tutti, non rifiutando la foto a nessuno e prendendosi tutto il tempo necessario per accontentare tutti.

Mario Rui incontra i tifosi del Napoli

Mario Rui Napoli

Durante il suo incontro con i tifosi del Napoli, Mario Rui ha rilasciato anche qualche breve dichiarazione. A chi gli chiedeva se sarebbe stato lui il capitano del Napoli nella prossima stagione, Mario Rui ha risposto: "Il capitano del Napoli lo fa Koulibaly". E quando gli hanno fatto notare che Kalidou non fosse ancora a Dimaro, lui ha risposto: "Koulibaly non ha bisogno di allenarsi per essere capitano".

Poi un tifoso gli ha chiesto anche chi sarebbe stato titolare l'anno prossimo, se lui oppure il nuovo acquisto Mathias Olivera. Mario Rui ha risposto ai tifosi: "Si vedrà chi gioca. L'importante è che il Napoli vinca e faccia bene".

Mario Rui, disponibilità incredibile con i napoletani

Il giocatore è stato veramente di gran cuore, mostrando una disponibilità incredibile con i napoletani. Durante la sessione di autografi, Mario Rui ha anche riconosciuto un tifoso napoletano che aveva già visto su Tik Tok: il portoghese lo ha chiamato e si è fatto una chiaccherata con lui. Poco dopo è stato molto gentile anche con un'anziana signora che stava aspettando di incontrarlo.

In allegato il video di Mario Rui tra i tifosi del Napoli a Dimaro.