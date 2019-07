DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Termina la prima seduta d'allenamento in maglia azzurra per Kostas Manolas, nuovo difensore del Napoli arrivato ieri sera con Lorenzo Insigne a Dimaro, allo Sporthotel Rosatti ed allenatosi per la prima volta agli ordini di Carlo Ancelotti questa mattina.

Per il difensore greco, ovazione e applausi dei tifosi anche all'uscita dal campo, con il coro: "Kostas, Kostas!".

