DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kostas Manolas protagonisti della serata in piazza a Dimaro Ritiro 2019 SSC Napoli. I tre calciatori azzurri incontrano i tifosi in Piazza Madonna della Pace e rispondono alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino.

Insigne sulle differenze di modulo tra Napoli e Nazionale

"Gioco meglio in Nazionale? Gioco allo stesso modo sia a Napoli che in Nazionale. Darò sempre il massimo per la mia maglia, anche se in Nazionale gioco in un modulo diverso e mi trovo più a mio agio".