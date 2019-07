Insigne su Sarri: "Per noi napoletani è un tradimento, ora cerchiamo di batterlo!" [VIDEO CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kostas Manolas protagonisti della serata in piazza a Dimaro Ritiro 2019 SSC Napoli. I tre calciatori azzurri incontrano i tifosi in Piazza Madonna della Pace e rispondono alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino.

Insigne su Sarri

"Sarri alla Juve? L'ho già detto durante il ritiro con la Nazionale. Per noi napoletani è un tradimento. Ora pensiamo a noi e cerchiamo di batterlo. Scudetto? E' il sogno di tutti noi, cercheremo di riuscirci. Non sono preseuntuoso, mi sono sempre messo a disposizione della squadra e del mister e lo farò sempre. Pregio e difetto di Sarri? E' andato alla Juve, non ne voglio parlare.