Mertens: "James è il benvenuto! Voglio restare, servono acquisti", Manolas: "Darei tutto per lo scudetto, non ho paura di sostituire Albiol". Insigne: "Nazionale? Goco meglio per il modulo. Sarri-Juve tradimento, resto a vita!" [VIDEO CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kostas Manolas protagonisti della serata in piazza a Dimaro Ritiro 2019 SSC Napoli. I tre calciatori azzurri incontrano i tifosi in Piazza Madonna della Pace e risponderanno alle domande dei tantissimi tifosi presenti in ritiro in Trentino.

21.03 - Arrivati sul palco Insigne, Mertens e Manolas. Dries Mertens il primo ad entrare, parte il coro: "Olè, olè, Ciro!". Subito dopo il capitano Lorenzo Insigne, applauditissimo. Ovazione anche per Kostas Manolas, parte: "Chi non salta è giallorosso!".

21.07 - Presente anche Carlo Ancelotti con Cristiano Giuntoli.

21.07 - Manolas: "Differenze con la Roma? Perchè hai lasciato Roma? Ho trovato un clima molto familiare con i ragazzi che per primo ho incontrato, come Lorenzo che mi ha accolto molto bene e lo ringrazio. Vedo una squadra molto organizzata che sta vicino alla squadra. Sono andato via dalla Roma, non vi dico il motivo perchè è mio personale. Il gol col Barcellona non lo scorderò mai. E' certo che voglio rifarlo".

21.09 - "Arrivo di James Rodriguez?" Insigne: "Campioni sempre benvenuti, non spetta a noi decidere. L'importante è restare uniti e centrare l'obiettivo". Mertens: "Voglio solo dire che vedo le altre squadre che comprano molto, noi abbiamo preso Kostas. Tutti quelli che compriamo devono essere alto livello, uno come James è benvenuto per puntare ancora più in alto. Se mi piacerebbe chiudere la carriera qui? Bella domanda, potete chiedere a Giuntoli e De Laurentiis. Vorrei fare tanti anni ancora qui, purtroppo ne ho già 32 anni: vorrei restare qua, sì ancora tanti anni".

21.11 - Manolas: "Chi mi ha messo più in difficoltà del Napoli? All'Olimpico Dries mi mise in difficoltà quando fece la doppietta e se ne andò sulla bandierina. Fischio? Insigne fischia sempre in campo (ride, ndr)!".

21.12 - Mertens: "Record di Hamsik? Già giocare per il Napoli è un sogno, fare questo record e battere Maradona già è un sogno. Fare più gol per Napoli è un sogno sicuro, voglio rimanere e firmare per altri anni. Per battere i record, c'è Lorenzo che mi sta dietro e voglio fare di più".

21.13 - Insigne: "Parole del presidente da capitano? Ho sempre dato una mano a tutti, con fascia e sempre. Le parole del mister e del presidente le ho interpretate come carica per farmi dare il 100%. La maglia del Napoli è per me molto importante, giocare qui da napoletano non è semplice. Cerco di aiutare tutti, anche i nuovi arrivati per farli ambientare subito. Sono il primo a restarci male per una sconfitta o un pari, essendo capitano. L'importante è rimanere sempre uniti, insieme faremo grandi cose".

21.14 - Manolas: "Ancelotti? Non ci sono parole, parla per lui ciò che ha vinto. Con me, nei primi giorni che l'ho incontrato è stato gentile e lo ringrazierò. Mi ha accolto benissimo, prometto a lui che farò di tutto per la squadra per centrare gli obiettivi, che sono puntare più in alto possibile".

21.15 - Mertens: "Chi parla male di Insigne lo fa per invidia? Io lo voglio bene, ve lo giuro!", Lombardo scherza: "L'ha detto alla napoletana con 'lo'!".

21.16 - Manolas: "Coppia con Koulibaly la migliore del campionato? Questo lo dirà il campo, non lo possiamo dire adesso. Il campo è lo specchio per tutti i giocatori, è ogni gioco che scendiamo in campo che dobbiamo fare il massimo".

21.17 - Insigne: "Quando vinciamo questo scudetto? La palla magica non ce l'ho! (ride, ndr). Noi come ogni anno diamo sempre il massimo, anche l'anno scorso. Proveremo anche quest'anno ad essere competitivi fino alla fine".

21.17 - Mertens: "Ciro? Neanche io l'ho capito perchè mi chiamano così! Gol più bello mio col Napoli? Penso che il gol a Roma, visto che c'è Manolas qui (ride, ndr). Kostas mi ha detto che l'ho fatta sulla bandierina, non è vero: io amo i cani e ho fatto un gesto come il mio cane".

21.19 - Manolas: "Ringrazio tutti i tifosi per come mi hanno accolto, prometto che darò tutto in campo per questa maglia, sono pronto a dare il massimo per ripagare la fiducia di chi mi ha scelto".

21.19 - Mertens: "Cosa provo quando mi chiamate Ciro? E' il settimo anno qui, dal primo momento mi sono sentito a casa e tutti i giorni di più. E' bello avere questo nome, quindi".

21.20 - Manolas: "La prima chiamata me l'ha fatta il mio agente, poi il direttore e il mister. Mi han fatto sentire sicuro per la mia decisione, mi han fatto vedere da subito che mi volevano tanto in questa squadra. Non ho mai avuto dubbi, per questo ho scelto Napoli e spero e sono sicuro che sia stata la miglior decisione".

21.20 - Insigne: "Sarri alla Juve? L'ho espresso in Nazionale il mio pensiero. Per noi napoletani è un tradimento, lo ripeterò sempre. Però ora dobbiamo pensare a noi e cercare di batterlo a tutti i costi. Promessa di vincere lo scudetto? E' il mio sogno come quello di tutti voi, ce la metteremmo tutta per arrivare a questo traguardo".

21.22 - "Mertens mi regali una maglia?", il belga alla piccola tifosa Giulia: "Certo, dopo!".

21.22 - Insigne: "Non sono un presuntuoso, mi son sempre messo a disposizione di squadra e mister, lo farò sempre".

21.23 - Manolas: "Al fianco di Koulibaly come mi sento? Ho sempre detto in privato ai miei vicini che Kalidou è molto forte, si vede che è un ragazzo umile. Che è un grandissimo giocatore, con tanta qualità. Sia in fase difensiva che in possesso palla. Spero che ci troveremo benissimo, sono sicuro che possiamo fare grandi cose e lo aspetto qua quando tornerà. Albiol? E' stato un nome internazionale, con tanta esperienza e che ha giocato tanti anni a Napoli. Un giocatore importante, sono pronto a sostituirlo: non ho paura di sostituire nessuno, anche a Roma arrivai come sostituto di Benatia. Sono nato pronto e sempre pronto, lo farò vedere in campo. Canto molto bene? Grazie (ride, ndr)".

21.25 - Insigne: "Per ora non ho mai pensato di andare all'estero, sono giovane e sto bene a Napoli. Spero di restare a vita a Napoli!".

21.26 - Mertens: "Partita più bella? Difficile, devo pensarci bene. Penso l'anno scorso a Roma col 4-1! (prende in giro Manolas, ndr)".

21.27 - Insigne: "Perchè giochi meglio in Nazionale? Domanda o attacco? Per me gioco uguale sia a Napoli che in Nazionale, non la vedo questa differenza. Poi è normale che giocando in un altro modulo in Nazionale mi trovo più a mio agio, ma cercherò di esprimermi al meglio anche quest'anno".

21.28 - Manolas: "Koulibaly il più forte al mondo? Come ho detto prima, Kalidou è un grandissimo difensore e sicuramente posso migliorare e anche lui affianco a me per aiutare Napoli a raggiungere gli obiettivi". Interviene Mertens: "Voglio dire che anche Chiriches, Maksimovic, Luperto e Tonelli sono grandi giocatori!".

21.29 - Mertens: "Gol più bello da bambino? Giocavo sempre in giardino e facevo il cucchiaio al portiere!".

21.30 - Domanda di Ancelotti: "Volevo chiedere a Insigne com'è che in Nazionale con un modulo diverso ti trovi meglio?", Mertens e Insigne ridono! Il belga: "Sicuramente colpa del mister!".

21.31 - "Mi prometti di vincere la classifica capocannonieri?" Il piccolo tifoso a Mertens, il belga: "Non posso prometterlo purtroppo, ma prometto che ci provo. E ci provo anche per vincere lo scudetto con la squadra!".

21.32 - Mertens: "Quanto credo in me? Credo che tutti debbano credere in se stesso, credo molto in questa squadra. Abbiamo perso un grande giocatore come Albiol, per fortuna abbiamo preso Manolas. Penso anche che dobbiamo prendere grandi giocatori per alzare il livello: abbiamo una grande squadra, ma se dobbiamo vincere qualcosa penso che dobbiamo comprare e alzare il livello, ci sta".

21.33 - "Qual è stato l'avversario più forte affrontato in carriera?". Manolas: "Ibrahimovic!", Insigne: "Koulibaly in allenamento", Mertens: "Manolas, contro la Roma".

21.33 - Insigne: "Gol al Real? Grandissima emozione, la auguro anche a tanti giovani calciatori napoletani".

21.34 - Manolas: "Meglio Roma o Napoli? Ve lo dirò la prossima estate quando saremo qui!".

21.34 - "Cosa pensavate di Napoli prima di venire qui?" Mertens: "Ero venuto con l'Utrecht, feci passeggiata a Castel dell'Ovo e già ero innamorato. Per fortuna quando ero al PSV mi hanno chiamato e non ho pensato un secondo". Manolas: "Io quello che pensavo, vedendo il Napoli in campo come si esprimeva, mi piaceva molto il suo calcio quando lo incontravo da avversario. Mi piaceva il loro gioco e per questo sono venuto qua, per provare ad entrarci".

21.35 - Insigne: "Pregio e difetto di Sarri e Ancelotti? Il difetto di Ancelotti è il modulo nei miei confronti (ride, ndr), no scherzo. Mi hai messo in difficoltà, il pregio è che è un grande signore: si comporta benissimo con tutti noi, con staff e tutti. Il difetto non gliel'ho ancora trovato. Di Sarri, visto che è andato alla Juve non mi va di parlare".

21.35 - "Cosa dareste per vincere lo scudetto?" Mertens: "Il mio corpo, tutto!", Insigne: "Sono d'accordo con Dries!". Manolas: "Anche io, darei dutto per vincere un titolo". Il belga: "Squadra e società stiamo provando tutto per farlo, lo so che il secondo posto per voi non va bene. Penso che il secondo posto per noi è già un trofeo, dobbiamo esser fieri di essere lì".

21.38 - Insigne: "Idolo di Napoli? E' grande emozione, sogno di tutti i bambini. Sono molto orgoglioso e spero di portare in alto il Napoli".

21.39 - Termina l'incontro.