Infortunio Politano, l'azzurro esce dal campo triste e sconsolato | FOTO CN24

Infortunio muscolare per Matteo Politano, che dopo essersi accasciato al suolo al minuto 21 del primo tempo, ha abbandonato il terreno di gioco per far posto a Kvicha Kvaratskhelia. Al momento dell'uscita dal campo, Politano era visibilmente triste e sconsolato. Quasi tutto lo staff e i compagni presenti in prossimità dell'ingresso del tunnel degli spogliatoi si sono avvicinati all'esterno d'attacco per consolarlo. Dopo circa 10 minuti negli spogliatoi, Politano è poi tornato sul terreno di gioco per sedersi poi in panchina con il resto dei compagni.