Il primo allenamento di Osimhen e i palleggi con Spalletti, il "focus sulle caviglie" e il colloquio mister-Anguissa: rivivi l'allenamento mattutino del giorno 5 | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina l'ottavo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Dall'arrivo di Victor Osimhen, che applaude e ringrazia per l'affetto dei tifosi e va ad abbracciare Spalletti (poi test fisici in palestra e corsetta in campo), fino alla seduta di stamattina: prima il lavoro su forza ed equilibrio (col focus sulle caviglie delle foto di Ciro De Luca), poi le sfide a calcio tennis. Nel finale, palleggi fra Osimhen e Spalletti. E il colloqui fra Anguissa e Spalletti in campo.

Rivivi la seduta di stamattina con la fotogallery di CalcioNapoli24 a cura di Ciro De Luca: clicca sulle immagini allegate per guardare tutte le foto: