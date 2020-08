Ritiro Napoli, Gattuso soddisfatto della struttura: ci sarà Gravina a far visita agli azzurri

Napoli - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha spiegati di come ci sarà nell prossime settimane, nonostante il Covid, l'onda azzurra a Castel di Sangro e nei paesi confinanti. Come riporta Il Mattino, Gattuso ha mandato i suoi uomini in sopralluogo e sono tornati entusiasti. Rino è già stato qui, con l’Under 21, a metà degli anni ‘90. Ci sarà anche il presidente della FIGC Gravina che ha promesso di essere qui, almeno per un giorno: questa è casa sua, da qui è iniziata la sua scalata verso i vertici del calcio italiano. Mille tifosi ad assistere a match e allenamenti, saranno divisi in 4 settori.