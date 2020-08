Ritiro Napoli Castel di Sangro, si inizia il 23 agosto: curiosità per Osimhen, Petagna e Rrahmani, assenti Milik e Callejon

Napoli - Stagione finita, ora tutti in vacanza e poi si tornerà a lavorare. Corsa contro il tempo per i calciatori, soltanto 15 giorni di vacanze (mai così poche), poi via al ritiro azzurro a Castel di Sangro. Come riporta Il Mattino, il ritiro inizierà il 23 agosto.

Gattuso

Date ritiro Napoli Castel di Sangro

Programma che sarà ufficializzato dal club nelle prossime ore, con il Napoli che potrà trattenersi a Castel di Sangro fino a quattordici giorni. La prima sfida amichevole sarà contro la squadra di casa, poi via via impegni sempre più probanti e indicativi per Gattuso, che a Castel di Sangro si ritroverà un gruppo diverso da quello allenato fin qui. Curiosità per l'arrivo di Victor Osimhen, così per gli stessi Andrea Petagna e Amir Rrahmani. Assenti Milik e Callejon, che hanno già salutato il gruppo dopo Barcellona.