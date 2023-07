Il gesto emblematico di Osimhen durante Napoli-Spal che fa capire tanto

Napoli-Spal 1-1. Gol di Anguissa a pareggiare la magia balistica di Puletti. Dalla sinistra Zielinski ha servito il camerunese che grazie ad un velo di Osimhen è riuscito a tirare verso la portra con un piattone che ha trafitto Galeotti. Subito dopo il gol, c'è stato un gesto emblematico di Osimhen che ha fatto capire quanto il nigeriano sia legato all'azzurro e a vincere ogni gara con il Napoli. Il bomber azzurro ha infatti immediatamente recuperato la palla dalla porta portandola a centrocampo per far battere alla Spal e riprendere la gara per provare a vincerla.