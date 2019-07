DIMARO-FOLGARIDA (TN) - "Gioca a due tocchi, o ad uno!", è l'ammonimento di Carlo Ancelotti diretto a Gennaro Tutino nel corso dell'esercitazione attacco vs difesa. L'attaccante azzurro, infatti, non aveva prontamente verticalizzato come richiesto dal tecnico per i compagni ma aveva controllato troppe volte il pallone prima di effettuare il passaggio.