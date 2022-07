Fabian Ruiz assente all'allenamento a Castel di Sangro: ancora ignoto il motivo

Il Napoli ha perso tanti big in questa sessione di mercato e presto potrebbe dire addio anche a Fabian Ruiz, centrocampista in scadenza nel 2023 corteggiato da diverse big. La notizia di oggi da Castel di Sangro è che Fabian Ruiz è il grande assente, il calciatore non è presente in campo e nemmeno in palestra.