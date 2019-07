Dries Mertens, attaccante azzurro, si è recato proprio in questi minuti al truck di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale della SSC Napoli, per registare l'intervista che andrà in onda nelle prossime ore. Tanto entusiasmo all'esterno del truck allestito nel piazzale del campo di Carciato: numerosi i tifosi che invocano il suo soprannome 'Ciro, Ciro'.

