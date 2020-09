Dove vedere Sporting Lisbona Napoli? Streaming e Tv, partita in diretta dalle 20:30 su Sky Sport: ecco come acquistarla

Sporting Lisbona Napoli TV - Sporting Lisbona-Napoli, dove vedere Sporting Lisbona Napoli? La squadra di Gennaro Gattuso arriva all'ultimo test stagione prima dell'inizio della nuova stagione 2020/21 con l'ultima amichevole, quella internazionale e più impegnativa con lo Sporting. Terminato il ritiro di Castel di Sangro. La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis su Sky Sport. Sporting Lisbona Napoli diretta Tv.

Sky

Dove vedere Sporting Lisbona Napoli in Tv

Napoli Sporting Lisbona - Dove si vede Sporting Lisbona Napoli? Il march amichevole tra Sporting Lisboona e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, non solo disponendo di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio. Infatti, l'evento sarà in Pay pay per view sui canali Primafila.

Come acquistare le partite amichevoli del Napoli?

Bisognerà acquistare un biglietto virtuale per vedere il triangolare Sporting Lisbona-Napoli. Diretta sul canale Sky Sport 1 (251 del satellite e 482 del digitale terrestre). Il coto del ticket è di 9.99 euro su Sky. Il tutto si potrà acquistare o attraverso il telecomando del Box Sky, sfruttando la connessione a internet, o attraverso l'app Fai da te o chiamando il 199.100.200.

Sporting Lisbona Napoli Streaming

Non sarà possibile vedere la partita in streaming su Sky Go e Now Tv.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming