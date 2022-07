Dove vedere Napoli-Girona? Canale Tv e diretta streaming gratis

Dove vedere le amichevoli del Napoli? Arrivano le ultime notizie riguardo la SSC Napoli e il ritiro di Castel di Sangro. Napoli Girona: dove vederla in Tv e Streaming? Su CalcioNapoli24 tutte le informazioni riguardo il ritiro del Napoli e la prossima amichevole che si giocherà mercoledì 3 agosto.

Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 Napoli-Girona Futbol Club.

Napoli-Girona: dove vederla in Tv e streaming?

Scopri come e dove vedere Napoli Girona in Tv e streaming. Dove si vede Napoli-Girona in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 9,99 euro come tutto il resto delle amichevoli di Castel di Sangro. La partita amichevole Napoli Napoli Girona si disputerà domenica 31 luglio 2022 alle ore 20:30.

Mercoledì 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli-Girona. La produzione dell'evento sarà completamente a cura del Napoli, con Sky che ritrasmetterà lo stesso spettacolo realizzato per il canale FB. Si comincerà 45 minuti prima del calcio d'inizio e la trasmissione continuerà, senza interruzioni, fino a circa 30 minuti dalla fine della partita.

Dove vedere Napoli-Girona

Dove vedere Napoli Girona: Canale Tv

Come acquistare la partita Napoli Girona su Sky Sport? L'amichevole in programma a Castel di Sangro sarà disponibili in modalità pay per view a €9.99 a sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia e allo stesso prezzo il match sarà attivabile anche su ulteriori piattaforme digitali. E' possibile acquistare la partita amichevole Napoli Girona su Sky da decoder o direttamente chiamando il numero di servizio clienti. Canale TV: Sky Sport (canale 251, in pay per view)

Napoli Girona: amichevole in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli Girona 2022 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita amichevole visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Napoli Girona streaming gratis?

Napoli Girona non sarà visibile in streaming gratis come capitato per le amichevole del ritiro del Napoli a Dimaro, nemmeno su Sky Go.

Invece, la partita amichevole Napoli Girona sarà in diretta streaming su Facebook (in pay per view). L'amichevole Napoli-Girona di domani 31 luglio sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 9,99 euro.