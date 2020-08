Dove vedere le amichevoli del Napoli, triangolare con Castel di Sangro e Aquila: streaming e tv, si inizia alle 17:30

Triangolare Napoli Castel di Sangro e Aquila TV - Napoli-Castel di Sangro e Aquila, dove vedere il triangolare delle amichevoli del Napoli? La squadra di Gennaro Gattuso inizia la stagione 2020/21 con le prime amichevoli dal ritiro di Castel di Sangro. Si inizia con un triangolare con Aquila e Castel di Sangro. La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis su Sky Sport. Napoli Aquila e Napoli Castel di Sangro diretta Tv.

Sky

Dove vedere Napoli-Castel di Sangro-Aquila in Tv

Napoli Castel di Sangro Aquila - Dove si vede Napoli Castel di Sangro Aquila ? Il triangolare tra Napoli, Castel di Sangro e Aquila sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, non solo disponendo di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio. Infatti, l'evento sarà in Pay pay per view sui canali Primafila.

Come acquistare le partite amichevoli del Napoli?

Bisognerà acquistare un biglietto virtuale per vedere il triangolare Napoli-Castel di Sangro e Aquila. Diretta sul canale Sky Sport 1 (251 del satellite e 482 del digitale terrestre). Il coto del ticket è di 5.99 euro su Sky. Il tutto si potrà acquistare o attraverso il telecomando del Box Sky, sfruttando la connessione a internet, o attraverso l'app Fai da te o chiamando il 199.100.200.

Triangolare Napoli streaming, dove vederla

Gratis - Dove guardare in streaming Napoli Castel di Sangro Aquila? La partita di Serie A è possibile seguire il match anche in streaming su SKY GO e NOW TV, scaricando l'applicazione.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming