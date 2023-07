DIRETTA VIDEO | Ritiro Napoli a Dimaro, giorno 5: allenamento tattico sulla manovra offensiva

Allenamento Napoli in diretta

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del nono allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Rudi Garcia. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 5 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, la squadra campione d'Italia!

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, guardala dal nostro canale Youtube.

Ritiro Dimaro Napoli, giorno 5: allenamento pomeridiano | DIRETTA

L'allenamento inizierà alle ore 17:30 circa. Segui la diretta video su CalcioNapoli24: oggi le riprese video del campo sono vietate, ma commenteremo ciò che accade sul terreno di gioco dalla nostra postazione allo stadio di Carciato.

18.20 - Inizia il lavoro tattico sulla manovra offensiva: squadra riunita nella trequarti, si lavora agli inserimenti in attacco e si studiano le varie soluzioni offensive negli spazi stretti.

18:15 - Break nella partitella. I giocatori si rinfrescano. Nel frattempo Osimhen, Kvaratskhelia e compagni lavorano senza sosta all'esterno della palestra, senza il pallone.

18:00 - Inizia la partitella 11 vs 11:

Squadra gialla (4-3-3) : Gollini; Olivera, Obaretin, D'Avino, Marchisano; Coli Saco, Marranzino, Vergara; D'Agostino, Cioffi, Russo.

: Gollini; Olivera, Obaretin, D'Avino, Marchisano; Coli Saco, Marranzino, Vergara; D'Agostino, Cioffi, Russo. Squadra blu (4-3-3): Contini; Zanoli, Juan Jesus, Mario Rui, Folorunsho; Demme, Anguissa, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin, .

17.55 - Via le casacche, ora tutti in campo per la seduta tattica. Il vice di Garcia dirige l'allenamento.

17.50 - I Nazionali arrivati ieri svolgono allenamento differenziato all'esterno della palestra. Ci sono Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Zielinski, Simeone, Raspadori, Di Lorenzo, Rrahmani e Ostigard.

17.45 - Squadra divisa in due: si lavora ad una sorta di partitella a campo ridotto, ma senza porte. Una sorta di torello allargato, in cui l'obiettivo è scambiare palla velocemente nello spazio stretto e pressare il portatore.

Squadra gialla : Zerbin, Mario Rui, Folorunsho, Obaretin, Demme, Coli Saco, Ambrosino, Zanoli,

: Zerbin, Mario Rui, Folorunsho, Obaretin, Demme, Coli Saco, Ambrosino, Zanoli, Squadra blu: Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Politano, Marchisano, Spavone, Vergara,

17.42 - Continua il lavoro aerobico anche in campo: passaggi di prima e piccoli scatti per risvegliare la muscolatura prima della seduta

17.40 - Una parte del gruppo svolge lavoro aerobico all'esterno della palestra; i portieri iniziano da subito il lavoro specifico con il preparatore; il resto della squadra fa giri di campo.

17.40 - Finalmente la squadra lascia la palestra e raggiunge il terreno di gioco. Inizia adesso l'allenamento vero e proprio.

17.30 - Manca pochissimo all'inizio della seduta di allenamento. Per ora i calciatori sono riuniti nella palestra e svolgono un lavoro di risveglio muscolare.

17.00 - Iniziano ad arrivare i primi calciatori che si dirigono in palestra.