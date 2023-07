Amichevole Napoli-Hatayspor alle 18.30: seguila in diretta GRATIS su CalcioNapoli24

Napoli Hatayspor Tv è la prima amichevole della stagione 2023/24 del ritiro del Napoli a Castel di Sangro per la preparazione alla nuova stagione con in panchina Rudi Garcia. Dall'altra parte la squadra turca di Serie A dell'Hatayspor che affronterà gli azzurri. La partita Napoli Hatayspor 2023, diretta gratis su CalcioNapoli24.it.

Ecco la diretta video: se non visualizzi il video con la live di Napoli Hatayspor, clicca qui per guardarla su Youtube.

Diretta Napoli Hatayspor 2023: cronaca testuale

Gentili lettori di CalcioNapoli24.it vi diamo il benvenuto alla diretta testuale di Napoli-Hatayspor. Il nostro pre partita in diretta video inizierà alle 17:00, con la gara che avrà inizio alle 18:30.

Amichevole Napoli Hatayspor Tv 2023 in diretta su CN24.

