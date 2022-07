DIRETTA VIDEO - Dimaro, pomeriggio giorno 8: prima maxi torello, poi lavoro atletico. Olivera in palestra

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del tredicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi proporremo interamente in diretta testuale.

17.50 - Mathias Olivera lavora a parte in palestra.

17.48 - Termina il maxi torello, inizia il lavoro atletico senza il pallone.

17.35 - Parte il torello con tutta la squadra in campo, tre azzurri in mezzo

17.28 - Tutti gli azzurri in campo, palleggi al volo proprio sotto la tribuna coperta e la nostra postazione

17.25 - Gruppo in palestra, mentre Mario Rui, Politano, Di Lorenzo e Demme si divertono a palleggiare in campo ad un tocco

17.23 - Parte il coro per Mario Rui fra gli applausi dei tifosi al suo ingresso, un vero e proprio successo il suo ingresso in campo a Carciato oggi pomeriggio: "Olè, olè olè olè, Mario, Mario!".

17.18 - Cori e applausi anche all'ingresso di Gaetano: c'è il pienone a Carciato

17.17 - Ovazione per l'ingresso in campo di Meret e Lozano, Carciato gremita! Tantissimi tifosi ancora all'esterno del campo, impossibilitati ad entrare: capienza massima raggiunta sia sulla tribuna coperta che su quella laterale scoperta.

L'appuntamento per l'allenamento mattutino è alle ore 17.30. Sul campo di Carciato, ci sono già i primi tifosi. Lo staff azzurro è al lavoro per preparare il terreno di gioco per il primo allenamento.

Ritiro Dimaro 2022, i convocati della SSC Napoli

Di seguito l'elenco dei convocati della SSC Napoli per il ritiro di Dimaro 2022. Assenti i Nazionali che raggiungeranno il ritiro in Trentino solamente tra domani e lunedì. Ecco i convocati del ritiro Dimaro Napoli:

Portieri : Contini, Idasiak, Marfella, Meret.

: Contini, Idasiak, Marfella, Meret. Difensori : Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka

: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka Centrocampisti : Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski

: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.

Ritiro Dimaro Napoli, il programma di del ritiro: tutto in diretta su CalcioNapoli24

Sabato 16 luglio - Presentazione della squadra ai tifosi in Piazza Madonna della Pace. Domenica 17 luglio - Seconda amichevola Napoli: sfida contro il Perugia al Centro sportivo di Dimaro alle ore 18.00. Martedì 19 - Ultimo allenamento mattutino e nel dopo pranzo la partenza della squadra.

Palinsesto Dimaro

Gli appuntamenti:

Sabato 16 luglio - Presentazione della squadra ai tifosi in Piazza Madonna della Pace .

. Domenica 17 luglio - Seconda amichevole Napoli : sfida contro il Perugia al Centro sportivo di Dimaro alle ore 18.00.

: sfida contro il al Centro sportivo di Dimaro alle ore 18.00. Martedì 19 - Ultimo allenamento mattutino e nel dopo pranzo la partenza della squadra.