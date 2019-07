DIRETTA VIDEO - Dimaro, Pomeriggio Giorno 17: show di Mertens e Gaetano, c'è ADL mentre Giuntoli mostra qualcosa ad Ancelotti

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel diciassettesimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento pomeridiano del diciassettesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 17, allenamento pomeridiano

18:03 - Zielinski, tocco sotto e gol: saltato netto Chiriches

18:00 - Colpo per Insigne, subito soccorso dallo staff medico ma non è nulla di grave

17:57 - Gaetano salta Maksimovic e Idasiak, che gol!

17:56 - Mertens contro Hysaj, il belga va in gol e il comunale di Carciato esplode

17:55 - Bianchi contro Verdi, esercitazioni nell'1 contro 1

17:50 - Gruppo diviso in due, via al torello

17:40 - Anelotti parla in panchina con De Laurentiis e Giuntoli

17:39 - Esercizi di allungamento alternati a scambio del pallone, prosegue il riscaldamento

17:33 - Comincia il riscaldamento

17:31 - Tonelli, Karnezis e Palmiero lavorano a parte

17:30 - Squadra in cerchio, Ancelotti spiega il lavoro da svolgere in campo

17:30 - Azzurri in campo, via alla seduta

17:26 - Mertens sta svolgendo esercizi di equilibrio su una lunga trave

17:15 - Idasiak in palestra

17:11 - Lo staff di Ancelotti prepara il lavoro da svolgere sul campo

17:06 - Mertens in palestra, come Meret

17:00 - In campo Milik ma anche Malcuit che si dirigono in palestra

16:50 - Ancelotti si è diretto, prima della seduta pomeridiana, al mercatino allestito all'esterno del comunale di Carciato

16:40 - Sul campo comunale di Carciato splende il sole

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Programma Napoli Dimaro - Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, allenamenti, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.