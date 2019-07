DIRETTA VIDEO - Dimaro, Mattina Giorno 17: attacco contro difesa, Verdi segna su assist di Callejon! Uno-due micidiale di Mertens e Insigne

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel diciassettesimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del diciassettesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 17, allenamento mattutino

11.06 - Stessa esercitazione, cambiano gli interpreti.

Da una parte:

VERDI (difesa): Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam.

Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam. BIANCHI (attacco): Mario Rui e Di Lorenzo come terzini, Insigne, Mertens, Callejon.

Dall'altra parte

VERDI (attacco): Younes, Tutino, Verdi; Milik.

Younes, Tutino, Verdi; Milik. BIANCHI (difesa): Chiriches, Tonelli (Manolas), Hysaj.

11.01 - Rete di Lorenzo Insigne con un tiro dal limite dell'area di rigore, esultano i tifosi presenti a Carciato.

10.59 - Cambio di esercitazione: la difesa verde deve effettuare il giro palla e cercare di mandare il pallone dall'altra parte del campo dove l'attacco verde sfida la difesa bianca.

10.56 - Taglio di Lorenzo Insigne servito da Dries Mertens, l'attaccante insacca in rete tra i tanti applausi dei tifosi presenti a Carciato.

10.55 - Il primo gol è di Simone Verdi su assist di Callejon.

10.52 - Attacco contro difesa in entrambe le metà campo.

Da una parte ci sono:

BIANCHI (attacco): Ghoulam e Hysaj come terzini, Younes, Milik, Tutino.

Ghoulam e Hysaj come terzini, Younes, Milik, Tutino. VERDI (difesa): Di Lorenzo, Manolas, Chiriches, Mario Rui; Gaetano.

Dall'altra

VERDI (attacco): Insigne, Mertens, Callejon; Verdi.

Insigne, Mertens, Callejon; Verdi. BIANCHI (difesa): Luperto, Maksimovic, Malcuit (Tonelli).

10.48 - Contini, Idasiak e Meret si allenano con Alessandro Nista, preparatore atletico della SSC Napoli.

10.35 - Partiella di possesso palla a campo ridotto: verdi contro bianchi. Gaetano fa da jolly con la pettorina gialla.

BIANCHI: Maksimovic, Insigne, Mario Rui, Malcuit, Younes, Tutino, Mertens, Manolas.

Maksimovic, Insigne, Mario Rui, Malcuit, Younes, Tutino, Mertens, Manolas. VERDI: Hysaj, Di Lorenzo, Ghoulam, Tonelli, Luperto, Callejon, Milik, Zielinski.

10.35 - In campo entra Luca Palmiero e si dirige in palestra.

10.32 - Assente Luca Palmiero.

10.28 - Inizia l'esercizio di tecnica: guida della palla, dribblare l'ostacolo e passarla al compagno di squadra.

10.26 - Salto degli ostacoli per i calciatori del Napoli.

10.24 - Entra in campo Orestis Karnezis, assente in questi giorni.

10.23 - Verdi si allena a parte, lavoro differenziato per l'attaccante: prima in palestra, ora posture per la schiena.

10.05 - Inizia il riscaldamento, posture per i calciatori azzurri.

10.02 - Riunione tecnica in corso tra Ancelotti, lo staff e i calciatori.

10.01 - Calciatori in campo, ovazione per Dries Mertens e Carlo Ancelotti.

9.53 - Gaetano e Tutino in campo: per il giovane calciatore si alza una voce dalla tribuna, 'Sei l'orgoglio di Nola'

09.47 - Sul terreno di gioco è già pronto il lavoro da svolgere. Meret in campo

09.45 - Anche Verdi in campo

9.42 - Maksimovic comincia la seduta di lavoro in palestra

9.38 - Sorpresa a Davide Ancelotti, al suo ingresso in campo si canta: 'Tanti auguri a te', è il suo compelanno. In palestra anche Milik

09.33 - Anche Chiriches si dirige in palestra

09.25 - Tonelli si dirige in palestra. Splende il sole a Carciato

