DIRETTA VIDEO - Dimaro 2019, Mattina Giorno 20: Tonelli rientra negli spogliatoi, torello degli azzurri. Differenziato per Gaetano e Karnezis

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida e che sta giungendo verso il termine. La squadra sarà oggi impegnata nel ventesimo e penultimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del ventesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 20, allenamento mattutino

11.09 - Orestis Karnezis fa il suo ingresso in campo tra gli applausi del pubblico.

11.06 - Torello in corso per i calciatori azzurri.

11.06 - Differenziato per Gianluca Gaetano chje si allena in palestra.

11.03 - Salto agli ostacoli per gli azzurri.

11.02 - Tonelli rientra negli spogliatoi.

10.46 - Il gruppo diviso in due: uno in palestra, l'altro impegnato nelle posture.

10.41 - Milik e Mertens si dirigono in palestra dove c'è tutto il gruppo. I tifosi: "Ciro, Ciro"

10.41 - Ancelotti entra in campo parlando con Callejon.

10.40 - Chiriches, Hysaj, Zielinski, Tonelli, Luperto, Idasiak, Tutino, Verdi, Callejon, Gaetano e Ancelotti si dirigono in campo.

10.40 - Insigne, Maksimovic, Manolas, Ghoulam, Mario Rui e Di Lorenzo fanno il loro ingresso in campo. I tifosi: "Lorenzo, Lorenzo".

10.39 - Alex Meret si dirige in palestra.

10.37 - Entrano in campo Davide Ancelotti e Amin Younes, il calciatore si dirige in palestra.

10.02 - Attesi per le ore 10.30 gli azzurri al campo di Carciato per l'inizio dalle seduta mattutina

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

