DIRETTA - Dimaro, Mattina giorno 15: spalti gremiti a Carciato, scherzo di Mertens a Insigne. Al via gli esercizi di attivazione muscolare

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - News calcio Napoli - Il Napoli di Carlo Ancelotti prosegue il ritiro estivo che si svolge a Dimaro Folgarida. La squadra sarà oggi impegnata nel quindicesimo giorno di allenamenti in Trentino per il Dimaro Ritiro Napoli 2019, l'allenamento mattutino del quindicesimo giorno di lavori sul campo di Carciato. Su Calcio Napoli 24 e CalcioNapoli24 Tv gli aggiornamenti in diretta.

Ritiro Napoli Dimaro 2019 - Giorno 15, allenamento mattutino

11.13 - Le esercitazioni di risveglio muscolare proseguono.

11.03 - Si parte con i soliti esercizi di attivazione muscolare.

11.00 - In corso la riunione tecnica con Ancelotti, la squadra si confronta con il tecnico.

11.00 - Scherzo di Mertens a Insigne: l'attaccante belga ha bagnato il capitano con l'idrante, una scena simpatica.

10.59 - C'è anche Faouzi Ghoulam, si dirige in palestra salutando i tifosi.

10.55 - Iniziano ad entrare i calciatori del Napoli e si dirigono in palestra. Spalti gremiti a Carciato, ovazione dei tifosi: "Ciro, Ciro".

Seduta mattutina per gli azzurri sotto gli ordini di Carlo Ancelotti che inizierà alle ore 11.

Dimaro, il ritiro del Napoli 2019 in diretta su CalcioNapoli24

Programma Napoli Dimaro - Per tutto ciò che riguarda il ritiro del Napoli a Dimaro, allenamenti, amichevoli, curiosità, interviste, incontri giocatori-tifosi, iniziative, conferenze stampa e altro, potrete seguire l'evento su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del Napoli calcio con aggiornamenti in diretta da Dimaro dal 6 al 26 luglio.