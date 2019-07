Si è concluso il terzo giorno di ritiro in quel di Dimaro per il Napoli, con il club azzurro che su Twitter ha pubblicato un video con le migliori giocate nelle due sedute odierne di allenamento degli azzurri. Esaltantanti le giocate di Callejon, di Verdi, autore di un gol da cineteca, e del giovane Zerbin che mette in mostra buoni numeri.

Day 3: tocchi di classe e numeri spettacolari!



ð #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jxWB2X8Zp6 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 8, 2019