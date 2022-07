Dimaro, lavora a parte Mathias Olivera: prima in palestra poi in campo

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Lavoro personalizzato in palestra per Mathias Olivera nel corso del tredicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi proporremo interamente in diretta testuale.

Il nuovo terzino del Napoli per la prima parte della seduta ha lavorato a parte in palestra, per poi proseguire con un lavoro in campo, ma sempre da solo, per la seconda metà di seduta pomeridiana.

Per seguire la diretta video dall'app per Iphone, clicca qui e guardala dal nostro canale Youtube.