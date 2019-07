Lorenzo Insigne non poteva non salire sul palco di Dimaro. Il campione di Frattamaggiore si è intrattenuto con il cantante Sal Da Vinci in piazza Madonna della Pace davanti a centinaia di tifosi azzurri. Il divertimento a Dimaro è di casa e gli azzurri ne approfittano.

In allegato le foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24