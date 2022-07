Dimaro, è il turno di Spalletti: il mister firma autografi all'esterno del campo di Carciato | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Mister Spalletti si concede ai tifosi azzurri all'esterno del campo di Carciato. Nonostante la fitta pioggia, l'allenatore della SSC Napoli non è mancato all'appuntamento con i supporters in fila per un selfie ed un autografo.

