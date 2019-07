Dimaro Giorno 8, allenamento mattutino solo per i nuovi arrivati. Sette assenti e lavoro di scarico per cinque azzurri

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Allenamento mattutino per una parte del gruppo azzurro, praticamente per tutti i nuovi arrivati che non han preso parte (o solo per metà gara) alla prima amichevole stagionale, fra Napoli e Benevento (1-2). Si sono infatti allenati sul campo di Carciato:

Mario Rui

Maksimovic

Manolas

Malcuit

Hysaj

Di Lorenzo

Chiriches

Zielinski

Palmiero

Mertens

Milik

Vinicius

Insigne.

Non hanno invece preso parte alla seduta mattutina Labriola, Zanoli, Zerbin, Ghoulam, Tonelli, Zedadka e Sgarbi. Solo seduta di scarico, per tutti gli altri, per chi è stato impegnato ieri nell'amichevole col Benevento per più di 45 minuti (oltre ai portieri, che hanno lavorato specificamente con i preparatori dei portieri):

Tutino

Verdi

Luperto

Younes

Gaetano

Inglese (mai con i compagni, lavoro in palestra per l'attaccante).

Nel finale della seduta, infatti, Tutino, Verdi, Younes, Gaetano e Luperto erano seduti in panchina ad osservare i compagni impegnati in campo (foto di Ciro De Luca in allegato).