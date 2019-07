Dimaro 2019, Sgarbi e Labriola lasciano il ritiro: Zanoli e Zedadka raggiungono il Bari, Zerbin al Cesena [ESCLUSIVA]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - E' terminata la seduta mattutina del nono giorno di ritiro. L'amichevole di ieri ha inciso sull'andamento dell'allenamento: i nuovi arrivati hanno svolto riscaldamento ed esercitazioni di possesso palla, i calciatori impegnati più di settanta minuti in amichevole tra scarico e palestra.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24.it, i calciatori della Primavera, dopo una settimana, sono ritornati a casa. Parliamo di: Labriola, Sgarbi, Zanoli, Zedadka e Zerbin. I primi due stanno facendo ritorno a Napoli per poi prepararsi ad un altro ritiro quello della Primavera sotto gli ordini di Roberto Baronio. Zanoli e Zedadka stanno raggiungendo il ritiro del Bari dove ritroveranno Marfella. Zerbin, infine, si aggregherà al Cesena per iniziare una nuova avventura.

di Simone Scala

