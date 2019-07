Dimaro, giorno 18: mezza giornata di lavoro, l'abbronzato Mertens e il partente Palmiero. Riunione tecnica all'insegna del relax

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina il diciottesimo giorno di ritiro in Val di Sole, soltanto seduta mattutina per gli azzurri sotto gli ordini di Carlo Ancelotti. Siamo al fotofinish, pochi giorni e si ritorna a Napoli per riposarsi e prepararsi alle tournée.

Dimaro 2019 SSC Napoli, diciottesimo giorno di ritiro: la sintesi di giornata

La seduta mattutina inizia con il solito riscaldamento e salto agli ostacoli come attivazione muscolare. Poi torello a un tocco, gruppo diviso in due e tanto divertimento in campo.

Come di consueto l'esercizio di tecnica applicata per migliorare il fraseggio e l'intensità del possesso palla: due fattori fondamentali in una partita. Gli azzurri eseguono passaggi e cambi di posizione.

Partitella a campo ridotto che termina con il risultato di 5-5. Ritmi blandi e massima concentrazione in vista dell'ultima amichevole a Dimaro: domani contro la Cremonese alle ore 17.30.

Posture e stretching a bordocampo per rilassare i muscoli dopo una seduta di allenamento. Dries Mertens si distende per abbronzarsi, mancano già le vacanze al calciatore belga.

Infine riunione tecnica dello staff di Carlo Ancelotti rilassante: stesi all'ombra per analizzare, chiacchierare e rilassarsi. L'armonia giusta per guidare un gruppo che deve affrontare tanti impegni il prossimo anno.

Assenti Luca Palmiero e Orestis Karnezis, il primo è in partenza e lascia il ritiro del Napoli per iniziare la sua avventura con il Pescara. Il secondo affronta da qualche giorno a questa parte, problemi fisici.

di Simone Scala

