Dimaro, Giorno 12: torneo a tre di Ancelotti, vittoria... Al VAR! Greci assenti e la bomba d'acqua su Carciato

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Si conclude il dodicesimo giorno di ritiro in Trentino di Dimaro 2019 della SSC Napoli, il secondo ritiro con Carlo Ancelotti alla guida della squadra partenopea. Doppia seduta d'allenamenti sul campo di Carciato per gli azzurri, a due giorni dalla seconda amichevole: venerdì, infatti, il Napoli sarà impegnato a Dimaro contro il Feralpisalò.

Ritiro Dimaro 2019 SSC Napoli, dodicesimo giorno: la sintesi di giornata

Allenamento mattutino senza i greci sul campo di Carciato: assenti, di fatto, Kostas Manolas e Orestis Karnezis. I due non hanno preso parte alla sessione mattutina dell'allenamento agli ordini di Carlo Ancelotti, col portiere greco che non è sceso in campo neanche nella seduta pomeridiana. L'ex difensore della Roma ha preso parte però alla seduta del pomeriggio. A parte invece, nel pomeriggio, Lorenzo Tonelli.

Kostas Manolas a Dimaro, foto Ciro De Luca

Lavoro duro al mattino, improntato sulla tecnica (con al massimo due tocchi) e su equilibrio e posture. Per questi motivi, Mino Fulco e Davide Ancelotti erano spesso osservatori attenti della macchina infernale: in più di un'occasione, si sono avvicinati per sorvegliare l'andamento e le performances degli azzurri in campo.

Macchina infernale a Dimaro, foto Ciro De Luca

Nel pomeriggio, seduta molto più leggera, con risate e divertimeno, ma anche tanto agonismo, nella partitella a tre squadre. Torneo 7vs7 organizzato da Carlo Ancelotti, con queste squadre:

VERDI: Idasiak, Verdi, Younes, Maksimovic, Di Lorenzo, Palmiero, Insigne.

GIALLI: Contini, Hysaj, Tutino, Luperto, Zielinski, Milik, Callejon.

BIANCHI: Idasiak, Mario Rui, Chiriches, Malcuit, Mertens, Gaetano, Vinicius.

Vittoria dei gialli in partitella, foto Ciro De Luca

Vittoria dei gialli al fotofinish e... col VAR dello staff tecnico di Ancelotti. Segna Callejon con un pallone che supera a stento la linea della porta, con Zielinski che era entrato in scivolata sul pallone per assicurarsi la rete. Proprio il polacco, ha protestato tantissimo quando, inizialmente, Ancelotti aveva fatto continuare l'azione visto che il pallone, secondo il tecnico, non aveva superato la linea. Al VAR, un membro dello staff che ha dato ragione a Piotr Zielinski: esultanza del polacco con Callejon e Arkadiusz Milik in scivolata sulla pozzanghera.

Zielinski e Callejon esultano, foto Ciro De Luca

Tempesta, infatti, sul campo di Carciato nel pomeriggio: davvero difficile proseguire il mini-torneo vista la pioggia battente che si è abbattuta su Dimaro-Folgarida. Mertens, al termine della partitella, si è concesso ad una scivolata sull'acqua. I tifosi, scatenati dal vedere gli azzurri combattere sotto la bomba d'acqua che si è abbattuta su Carciato, hanno intonato il coro: "Napoli torna campione!".

Hysaj in scivolata, foto Ciro De Luca

di Manuel Guardasole

