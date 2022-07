DIRETTA VIDEO - Dimaro, giorno 1: inizia la partitella gialli contro blu, Kvaraskhelia subito pericoloso!

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale del primo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 1 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

18. 04 - In giallo: Idasiak, Zerbin, Mario Rui, Gaetano, Fabian, Costanzo, Zedadka, Lozano. In blu: Contini, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Petagna, Demme, Kvaraskhelia, Folorunsho.

18.03 - Il gruppo si divide in due squadre: gialli contro blu.

18.00 - C'è grande attesa per i tifosi per l'inizio della partitella.

17.55 - Ancora torello sulla sinistra del campo di Carciato.

17.50 - Spalletti e lo staff osservano il lavoro dei ragazzi da vicino.

17.48 - Via al torello lontano da occhi indiscreti.

17.46 - La squadra si sposta sulla pista d'atletica: azzurri in attesa di indicazioni.

17.45 - Prosegue il lavoro atletico.

17.40 - Sgambata a bordo campo per il gruppo azzurro.

17.34 - Squadra radunata a centrocampo. Spalletti detta le indicazioni ai suoi con un breve discorso.

17.32 - Arriva anche Spalletti, applausi a scena aperta per il mister.

17.31 - Pallonata per Kvaratskhelia, il georgiano scherza con i compagni e riprende senza problemi gli scambi col pallone.

17.29 - Tutto pronto per la partitella a metà campo. Lo staff sistema la porta a centrocampo.

17.27 - Finisce il lavoro in palestra per Lozano. Il messicano indossa la pettorina utile a monitorare le sue prestazioni.

17.26 - Scambi a centrocampo: ci sono Mario Rui, Kvaratskhelia, Olivera, Gaetano, Petagna, Folorunsho, Demme, Zanoli.

17.25 - Mario Rui accolto con un boato: "Maestro" gli gridano dagli spalti.

17.25 - Intanto aumentano le presenze sugli spalti.

17.24 - Tanti applausi per Andrea Petagna. Il centravanti si dirige a centrocampo.

17.22 - Demme, Folorunsho e Gaetano lasciano la palestra. Primi calci al pallone in mezzo al campo.

17.19 - Sale l'attesa per l'arrivo dell'intero gruppo azzurro.

17.14 - Entrano in campo Folorunsho e Gaetano: applausi per l'ex Cremonese.

17.10 - Ovazione per Kvaratskhelia al rientro negli spogliatoi.

17.03 - Anche Nikita Contini si accinge ad entrare nella tendostruttura adibita a palestra.

17.02 - Timidi applausi anche per Zerbin.

17.00 - Arriva anche Fabian Ruiz e si dirige in palestra. Ovazione dagli spalti. C'è anche Demme, Sono ancora pochi i tifosi giunti a Carciato per il momento.

16.51 - Mancano circa dieci minuti all'inizio dell'allenamento, ma Kvaratskhelia e Olivera si sono già recati in palestra.

L'appuntamento per l'allenamento mattutino è alle ore 17.00. Al campo di Carciato è già arrivato qualche tifoso per assistere all'allenamento pomeridiano che è aperto alle nostre telecamere. Potrete seguirlo in diretta su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale YouTube CalcioNapoli24 in compagia di Shaleboom e Malato del Napoli.

