Presentazione Napoli, fischi e mugugni per Aurelio De Laurentiis: contestazione a Dimaro!

DIMARO FOLGARIDA - Contestazione nei confronti del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della squadra azzurra in Piazza Madonna della Pace. Il sindaco Lazzaroni è salito sul palco ed ha preso parola per ringraziare i tifosi partenopei: nel lungo elenco di ringraziamenti è stato nominato anche il presidente del Napoli. Proprio in quel momento, i tifosi hanno colto l'occasione per contestare il patron azzurro: pioggia di fischi e mugugni da parte dei supporters.