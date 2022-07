DIMARO FOLGARIDA - Grande attesa per l'inizio dell'allenamento della SSC Napoli di mister Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro, questa mattina, effettuerà con la sua squadra seduta mattutina sul manto erboso dello stadio di Carciato. All'esterno dell'impianto sportivo comunale, numerosissimi tifosi in fila in attesa che si liberi un posto sugli spalti. Lo stadio e la tribuna di Carciato è sold out!

