E' iniziato il primo allenamento del Napoli a Dimaro, tanti i tifosi in Val di Sole per caricare gli azzurri in vista della prossima stagione. Riscaldamento con stretching per i giocatori del Napoli mentre Ancelotti impegnato al cellulare. I tifosi invocavano il nome di James e scherzando dalle tribune hanno esclamato: "Convincilo tu!".

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery di Ciro De Luca