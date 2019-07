DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Inizia il ritiro per Lorenzo Insigne che è arrivato ieri in tarda serata e oggi si accinge ad allenarsi con la squadra azzurra. Primo allenamento sotto gli ordini di Carlo Ancelotti per preparare al meglio la prossima stagione. Tanta concentrazione in volto per il capitano che sorridente ha salutato i tifosi.

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery a cura di Ciro De Luca: