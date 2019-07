Dimaro, giorno 9: è il Manolas-day, poi nel Noce per rilassare i muscoli. Insigne regala gioie, paura per Zielinski e Younes...

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Nono giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra, capitanata da Carlo Ancelotti, scende sul campo di Carciato per la doppia seduta odierna.

Dimaro 2019 - SSC Napoli, nono giorno di ritiro: la sintesi del giorno

E' il Manolas-day, il difensore greco entra sul terreno di gioco del Comunale di Carciato e dalla tribuna si alza un boato. Prima i saluti poi il lavoro in palestra dopo l'arrivo nella serata di ieri.

Manolas non è il solo 'nuovo' azzurro presente a Carciato: infatti ecco anche Lorenzo Insigne. Saluto ai tifosi e in panchina con Ancelotti per seguire la seduta dei compagni.

La doppia seduta odierna è stata caratterizzata dai soliti esercizi di attivazione muscolare in palestra e da alcune esercitazioni atletiche: scatti ed allunghi hanno dominato nella parte iniziale di giornata. Carlo Ancelotti passeggia sul campo di Carciato, applaudito dai tifosi del Napoli e spunta un: "Mister, facci vincere".

"Ragazzi un applauso per Sinisa Mihajlovic!", prende iniziativa un tifoso dagli spalti della Tribuna di Carciato per mostrare solidarietà a Sinisa Mihajlovic, che ha fatto andare il mondo del calcio sotto shock. Il tecnico ha annunciato di avere una leucemia acuta. L'allenatore del Bologna, quasi in lacrime davanti a molti giornalisti, ha dimostrato di essere molto forte: "Affronto la malattia a testa alta e sono sicuro di vincerla. Giocherò come ho sempre fatto per vincere. È stata una bella botta, ma sono pronto". A Dimaro-Folgarida è partito il coro di sostegno per Mihajlovic: "Sinisa uno di noi!", ancora una volta a dimostrare la bontà del popolo napoletano.

Ma la seduta mattutina si conclude con il tuffo, nell'acqua gelata, di Kostas Manolas. Il difensore greco dopo aver terminato la seduta mattutina, si è immerso nel torrente Noce per rilassare i muscoli.

Poi via al delirio con gli autografi per Dries Mertens, Gennaro Tutino e Simone Verdi. Per il belga tanti applausi e un coro che si alza: "Ciro sei il re di Napoli".

La seduta pomeridiana si apre con un pallone che arriva in campo: Insigne lo raccoglie, palleggia e scherza. Poi lo firma e lo lancia nuovamente al tifoso ricevendo tanti applausi.

Ancelotti chiama a raccolta i suoi, dopo un breve riscaldamento, comincia il lavoro vero e proprio con passaggi e cambi di posizione. Sugli sviluppi di un'azione, Mertens trova un gol stupendo al volo. Via al possesso palla, e ad una partitina prima ad una porta e poi a due porte a campo ridotto. Piccolo spavento per Zielinski, ma nente di grave: solo una leggera botta al ginocchio.

In gol Verdi e Younes che strappa applausi con un tiro a giro. Insigne e Mertens si divertono con il belga che prova a beffare da posizione impossibile Idasiak: il giovane portiere ci arriva e mette in corner. Ma l'ex Ajax si divora un gol incredibile a fine partita e viene subito preso in giro dai compagni.

A fine seduta, Lorenzo Insigne firma autografi ai tanti bambini presenti all'esterno del campo comunale di Carciato.

di Ciro Novellino

