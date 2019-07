Dimaro 2019, giorno 4: Ancelotti guardalinee, nuovo pallone della Serie A e un ospite a Carciato [FOTOGALLERY CN24]

Ritiro Dimaro - Quarto giorno di ritiro per il Napoli di Carlo Ancelotti: i calciatori da poco hanno terminato la seduta mattutina. Dopo il riscaldamento iniziale tra palestra e posture, esercizio di tecnica per gli azzurri. Ancelotti insieme al suo staff hanno provato anche i movimenti della difesa dai calci piazzati, il tecnico azzurro si è trasformato in un guardalinee. A fine allenamento tiri liberi con il nuovo pallone della Serie A per la gioia dei tifosi presenti sul campo di Carciato. Quest'oggi presente anche un ospite sul campo di Carciato: Tommaso Erbetta. Quest'ultimo è l'ex allenatore di Davide Ancelotti e sta assistendo all'allenamento insieme a Carlo.

Clicca in allegato per visualizzare la fotogallery di Ciro De Luca